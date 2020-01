Allarme bocconi al veleno tra Sebino e Valtrompia

(red.) Quello dei bocconi avvelenati è un allarme che non accenna a fermarsi in provincia di Brescia. Tanto che arrivano alcune segnalazioni da diverse aree geografiche, dal Sebino fino alla Valtrompia. Per esempio a Zone, dove, come dà notizia Il Giorno, diversi volontari sono all’opera per ripulire alcuni tratti di strade e spazi verdi colpiti da pezzi di carne sospetti. Di questa situazione è stato informato anche il Comune che ha lanciato avvisi verso i residenti e i turisti per prestare attenzione.

Sembra che la zona più colpita sia quella di via dei Lochi dove spesso i padroni passeggiano con i loro cani. E il rischio è che proprio gli animali, se non addirittura qualche bambino, possa essere attratto da quei bocconi a terra. Nello stesso tempo è in corso anche la caccia a chi potrebbe aver disseminato quei pezzi di carne avvelenata nelle zone più frequentate. Esclusi i cacciatori, sembra che il responsabile sia qualcuno al quale gli animali danno fastidio.

E se in queste zone, al momento e per fortuna non si sono registrati casi di avvelenamento, al contrario in Valtrompia si è verificato un episodio, segnalato attraverso i social. Una cagnolina di razza Labrador, infatti, martedì pomeriggio 14 gennaio ha mangiato alcuni bocconi che erano sparsi sulla pista ciclabile tra Zanano e Sarezzo. Dopo aver verificato che l’animale accusava dei malesseri, il padrone lo ha condotto dal veterinario in condizioni gravi e confermata la presenza di veleni in quello che aveva ingerito.