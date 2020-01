Adro, processo bis per area feste: verso l’assoluzione

(red.) Il caso dei cantieri all’area feste di Adro, nel bresciano, è tornato in tribunale. Alla sbarra ci sono tredici imputati, gli stessi che erano già stati assolti (o condannati) in primo grado, ma per una sentenza che la Corte d’Appello aveva annullato perché pronunciata dal giudice senza riunirsi in camera di consiglio.

Ora è in corso il secondo processo che nel primo caso aveva già visto condannare a 3 anni di reclusione, ma poi appunto annullare in appello, l’ex sindaco Oscar Lancini. L’accusa ha chiesto che venga confermata la sentenza di assoluzione già arrivata in primo grado e su questo si deciderà il 18 febbraio, mentre altri imputati saranno a processo da marzo.