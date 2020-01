Provaglio d’Iseo, attraversa mentre passa il treno. Salvo

(red.) Si è rischiata la tragedia ieri pomeriggio, martedì 7 gennaio, sui binari della linea ferroviaria Brescia-Iseo a Provaglio, nei pressi dello scalo in via Stazione Nuova. In quel momento, quando erano circa le 15,30, le sbarre del passaggio a livello erano abbassate per avvisare dell’arrivo di un treno. Ma un 67enne a bordo di una bicicletta ha voluto avventurarsi lo stesso, oltrepassando quell’ostacolo.

Proprio in quei frangenti stava transitando un convoglio e lo spostamento d’aria avrebbe fatto finire a terra il pensionato che è rimasto lievemente ferito. Chi ha assistito all’accaduto ha subito chiamato il 112 per chiedere l’intervento dei soccorsi. Sul posto si è mossa l’automedica da Bergamo insieme a un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco di Brescia e agli agenti della Polizia ferroviaria.

Il ciclista, rimasto sotto shock, è stato condotto in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. L’episodio ha provocato qualche disagio al traffico lungo il percorso dei treni.