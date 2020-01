Sale Marasino, brucia il tetto di una casa. Sul posto i vigili del fuoco

(red.) Questa mattina all’alba, martedì 7 gennaio, la comunità bresciana di Sale Marasino, sul lago d’Iseo, si è svegliata alle prese con un incendio che ha colpito un’abitazione (foto dai vigili del fuoco). Le fiamme hanno interessato il tetto dell’edificio residenziale e sul posto, anche da Berzo Demo dove si era verificato un rogo al rifugio Loa, sono giunti i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e Sale Marasino con l’autoscala e e un’autobotte da Brescia.

L’intervento è stato richiesto per domare l’incendio e procedere con la bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione ed evitando che possa essere dichiarata inagibile. Gli operatori sono chiamati anche a capire le cause delle fiamme, seppur sembra sia probabile un guasto o un cattivo funzionamento alla canna fumaria, come purtroppo spesso capita in questo periodo dove si fa scarsa manutenzione.