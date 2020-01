Capriolo, Cc arrestano ricercato in Kosovo per omicidio stradale

(red.) Aveva incassato una condanna nel suo Paese di origine, in Kosovo, ma circolava liberamente nel bresciano. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Capriolo che nel paese franciacortino stavano conducendo una serie di controlli in alcuni alloggi. Così si sono imbattuti in un 26enne che era ricercato a livello internazionale.

Il mandato nei suoi confronti era scattato lo scorso giugno da parte dell’autorità giudiziaria della Rappresentanza Speciale del Segretariato Generale alla Corte di Gjakove-Djakovica. Misura emessa dopo una condanna a 2 anni e sei mesi di reclusione per omicidio stradale per un incidente nel marzo 2016. Il giovane, appurate le generalità, è stato condotto in caserma e poi nel carcere di Brescia in attesa che possa essere decisa l’estradizione.