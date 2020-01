Palazzolo, non ha soldi per latte al figlio. Ci pensa la Polizia

(red.) E’ stato un bel gesto quello che hanno messo in scena il primo giorno del 2020, mercoledì 1 gennaio, due agenti della Polizia Locale a San Pancrazio di Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano. Quella mattina i due stavano effettuando un consueto servizio di controllo del territorio quando si sono imbattuti in un uomo straniero che, a bordo di una bicicletta, stava parlando con una persona in auto. Subito hanno compreso che ci fosse qualcosa che non andava nel cittadino e che fosse molto provato.

Avvicinandolo, si sono sentiti dire che la moglie aveva qualche problema di salute e non poteva allattare il figlio di pochi mesi. Quindi l’unica soluzione necessaria poteva essere quella di rivolgersi a una farmacia. Ma l’uomo avrebbe avuto problemi economici in quel momento in attesa di prendere lo stipendio.

Di conseguenza gli agenti di Polizia si sono messi una mano sul cuore e l’altra sul portafogli pagando a loro spese il latte in polvere che poi hanno dato alla famiglia residente a Chiari. Il padre, lavoratore e ben integrato nella comunità, ha detto agli agenti che avrebbe restituito quella somma non appena avrebbe incassato la busta paga a metà gennaio.