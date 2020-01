Castrezzato, olio sui terreni di golf: vandali al Colombera

(red.) Questa mattina, sabato 4 gennaio, quando la titolare che gestisce l’impianto si è presentata sul posto per l’apertura giornaliera si è trovata di fronte a un’amara sorpresa. Alcuni terreni verdi del centro sportivo di golf Club Colombera a Castrezzato, in Franciacorta, nel bresciano, erano stati colpiti da un’azione vandalica con olio motore sparso sulle aree di gioco (foto da Facebook). Un danno non indifferente e che i gestori hanno calcolato in diverse migliaia di euro.

E sembra che non si tratti dell’unico episodio, ma che anzi la donna a capo della gestione sia finita nel mirino di qualcuno. Secondo quanto scrivono alcune fonti di stampa, da mesi la situazione ha preso una brutta piega e anche in questo caso è stata presentata una denuncia per la quale si spera in un intervento della magistratura. Lo stesso Golf Club, attraverso il proprio profilo Facebook, ha condannato il gesto, mentre i golfisti si sono fatti immortalare mentre giocavano lo stesso tra bastoni e buche.