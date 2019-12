Castrezzato, trova una busta con 1.000 euro e la restituisce

(red.) Nel periodo di Natale è stato un gesto molto nobile. Il giorno dell’antivigilia, lunedì 23 dicembre, a Castrezzato, nel bresciano, un uomo ha trovato per terra una busta contenente 1.000 euro in contanti e ha deciso subito di consegnarla a una dipendente comunale. I fatti, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, risalgono a qualche ora prima, quando un volontario dell’oratorio aveva in mano quella busta diretto verso la banca e con l’intento di depositare quella somma.

Ma a un certo punto non si è accorto che quell’importo gli era caduto per terra. E si è reso conto solo al momento di raggiungere l’istituto di credito. Qualche ora dopo un individuo che transitava a piedi dalla stessa zona si è imbattuto in quella busta e dopo aver scorto il contenuto si è rivolto a un’addetta comunale presente all’esterno del municipio.

Le ha consegnato quel plico giustificando il ritrovamento e subito dal Comune si sono attivati ricostruendo la provenienza di quella somma, poi restituita all’oratorio. Tra l’altro, tutta la scena era stata ripresa dal sistema di telecamere di videosorveglianza piazzate sul posto. Il sindaco di Castrezzato Giovanni Aldi ha ringraziato il cittadino per il gesto compiuto.