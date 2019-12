Rovato, rubano statue dal presepe alpino la notte di Natale

(red.) Continuano i danni e i furti contro i presepi in provincia di Brescia. L’ultimo colpo di questo genere è avvenuto la notte di Natale, tra martedì 24 e mercoledì 25 dicembre, a Rovato. Nel mirino è finita la rappresentazione allestita dagli alpini (foto di archivio) nel parco di via Martinengo Cesaresco, proprio dove si trova la loro sede. La scoperta dell’accaduto è stata compiuta la mattina di Natale quando le penne nere erano tornate al loro quartiere generale e hanno notato che tutte le statue della Natività, comprese quelli dei re Magi, erano sparite.

La sensazione è che non sia stato un atto di vandalismo, ma un furto in piena regola. Non a caso i soliti noti avrebbero agito nella notte, mentre gli alpini erano impegnati a servire the caldo e vin brulé dopo la messa di mezzanotte alla parrocchia di Santa Maria Assunta. Aldilà dello sdegno per quanto avvenuto, tutte le statue depredate sono poi state sostituite da altre.