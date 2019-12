Gussago, ladri a Natale al bar Kiosko. Danni per 10 mila euro

(red.) Nella notte tra mercoledì 25 dicembre di Natale e ieri, giovedì 26 di Santo Stefano, c’era chi si apprestava a concedersi qualche ora di riposo dai bagordi e in vista di trascorrere un altro giorno di festa. E al contrario, c’è chi ha voluto passare quelle ore alle prese con atti di vandalismo. E’ successo intorno alle 4 al “Kiosko”, nel parco Muccioli di Sale di Gussago, in Franciacorta, nel bresciano.

I malviventi hanno rotto le inferriate di protezione alla sede per poi rubare diverse telecamere di sorveglianza per non farsi immortalare, ma anche arraffato del denaro dalla cassa, portati via alimenti e alcolici e divelte diverse attrezzature. I primi a verificare il danno ieri mattina, giovedì, sono stati proprio i membri dell’associazione “La Casa Ecologica” che qui hanno la loro sede.

A loro favore c’è il fatto che non tutte le telecamere erano state depredate e quindi qualcuna aveva ripreso l’azione. E così tutto il materiale è ora al vaglio dei carabinieri. Come succede spesso in questi casi, il valore del danno è maggiore rispetto al furto in sé, tanto che sono spariti solo circa 20 euro e i malviventi ne hanno approfittato anche per mangiare qualcosa al momento. Ma in generale si parla di un danno da 10 mila euro.