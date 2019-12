Aveva spacciato i suoi vini per Franciacorta, tutto prescritto

(red.) Con la sua azienda vitivinicola aperta in Franciacorta, nel bresciano, produceva vini con tanto di etichetta riconducibile al noto marchio. Peccato che non avesse fatto maturare il prodotto per almeno trenta mesi prima dell’imbottigliamento e come prevede il disciplinare ai quali devono rifarsi i vini Franciacorta. Per questo motivo il titolare 40enne nel 2012 si era visto sequestrare oltre 4 mila bottiglie con l’accusa di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Ne dà notizia Bresciaoggi.

La notizia recente, risalente alle ore precedenti a sabato 21 dicembre, è che il rappresentante non dovrà scontare alcun processo. Infatti, a sette anni di distanza è scattata la prescrizione e il non luogo a procedere. Dopo il sequestro delle bottiglie, nel 2018 era stata la procura di Brescia a denunciare il titolare. E ora, dopo essere stato indagato, l’uomo non incorrerà in alcuna condanna.