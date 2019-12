Pontoglio, 20enne cade da una finestra di casa: è grave

(red.) Nella tarda serata di ieri, giovedì 19 dicembre, l’automedica da Bergamo con due ambulanze da Pontoglio e della Croce Rossa di Palazzolo e i carabinieri della compagnia di Chiari sono stati chiamati a un intervento in via Genova a Pontoglio, nella parte occidentale del bresciano. Infatti, nella zona residenziale non lontano dalla provinciale 469, una ragazza di 20 anni è precipitata dalla finestra di casa.

Chi ha assistito alla caduta o ha avvertito il tonfo nell’atterramento in strada, poco prima delle 23, ha subito allertato il 112. La giovane rumena, che nella caduta ha riportato diversi traumi, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. I carabinieri che indagano sull’episodio avrebbero accertato il mancato coinvolgimento di altre persone. Quindi, la giovane potrebbe essere stata vittima di un infortunio domestico, ma non è escluso nemmeno il tentativo di gesto estremo.