Gussago, ladri di notte a scuola. Via solo con gli spiccioli

(red.) Nella notte tra lunedì 16 e ieri, martedì 17 dicembre, una banda di malviventi è entrata in azione alla scuola media “Venturelli” di Gussago, in Franciacorta, nel bresciano. L’episodio, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, è avvenuto ai danni della sede di via Larga dove i ladri si sono armati di mazze e altri strumenti da scasso. Sono partiti dalla palestra forzando l’ingresso, poi hanno raggiunto le aule scolastiche depredando qualche spicciolo presente tra i distributori automatici di bibite calde e merendine.

Quindi, hanno cercato e trovato l’aula degli insegnanti dove generalmente ci sono i computer a disposizione delle attività didattiche e sperando anche in qualche incasso più ampio, magari per le offerte di Natale con cui organizzare eventi. Per entrare nella stanza i malviventi non hanno badato tanto al sottile, visto che hanno colpito una parete a mazzate. Ma al momento di entrare è scattato l’allarme. Di conseguenza la banda è dovuta uscire dall’istituto, sempre tramite la palestra, quasi a mani vuote.

L’allarme collegato alla vigilanza ha fatto subito intervenire sul posto un operatore, ma dei ladri non c’era più traccia. La sensazione è che si trattasse dello stesso gruppo che poche settimane prima era entrato a scuola di notte e forse per verificare dove si trovasse la stanzia più importante, pianificando un’operazione successiva. Ieri mattina all’istituto sono arrivati gli operai per ripristinare le porte forzate e la parete abbattuta, mentre gli studenti hanno ripreso regolarmente le lezioni.