Franciacorta, nuove richieste di discariche in Provincia

(red.) Il territorio bresciano della Franciacorta rischia di assumere sempre più i contorni di una pattumiera, piuttosto che un’area protetta e ricca di vigneti dove si produce il rinomato vino e spumante. E a sollevare la preoccupazione è il Circolo Legambiente che definisce come “solo parole” il piano territoriale firmato da diciotto sindaci della zona con l’intento di proteggere l’area. Silvio Parzanini, a capo del Circolo, sottolinea come si stiano moltiplicando in Provincia le richieste di nuove discariche e impianti di trattamento da allestire in questa pregiata zona bresciana.

Al momento Legambiente sta aspettando l’udienza del Consiglio di Stato al quale si è rivolto dopo che il Tar ha respinto il loro ricorso contro il trattamento di rifiuti a Bertola Bonfadina di Cazzago San Martino. Qui sono destinati ad arrivare 180 mila tonnellate ogni anno di scarti edilizi e altre sostanze. Altre discariche sono presenti a Paderno ed è in arrivo un altro impianto autorizzato dal Broletto.

E sempre in Franciacorta ci sono già la Macogna, la Vallosa, la Pianera e discariche varie a Castegnato. Tra l’altro alla Provincia è arrivata anche un’altra richiesta da un’impresa di Corte Franca per smaltire altre migliaia di tonnellate di rifiuti non pericolosi e misti e senza dimenticar un’altra richiesta, da Cellatica, che sarà sottoposta a una valutazione d’impatto ambientale.