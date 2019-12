Rodengo Saiano, finti monaci truffano con le enciclopedie

(red.) In periodo natalizio, ora c’è persino chi si finge monaco benedettino per cercare di piazzare prodotti e racimolare offerte. Ma si tratta dell’ultima frontiera della truffa. Succede a Rodengo Saiano, in Franciacorta, nel bresciano, dove l’Abbazia Olivetana ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione. Infatti, pare che qualche individuo abbia indossato abiti simili a quelli dei monaci facendo il giro porta a porta tra le case e invitando i residenti ad acquistare delle enciclopedie.

Il cui ricavato, dicono, viene devoluto alle attività sociali dei monaci. Alcuni colpi sono andati a segno e vittime sono soprattutto gli anziani. Per questo motivo dall’Abbazia fanno sapere che nessuno è autorizzato a compiere quella vendita e di aver segnalato i casi ai carabinieri. Tra l’altro, i militari avrebbero già individuato i truffatori.