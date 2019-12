Delitto tra Gorlago ed Erbusco, Chiara Alessandri in tribunale

(red.) Questa mattina, giovedì 12 dicembre, in tribunale a Brescia è iniziata l’udienza preliminare nell’ambito di un procedimento a carico di Chiara Alessandri. Si tratta della donna che lo scorso 17 gennaio 2018 aveva aggredito a martellate nella propria abitazione di Gorlago, nella bergamasca, per poi portarla tra le campagne di Erbusco, nel bresciano, e darle fuoco la rivale in amore Stefania Crotti.

Il marito della donna aveva avuto una relazione con la Alessandri e in seguito, quando si era lasciato da lei, questa avrebbe pianificato l’omicidio. Dell’ipotesi ne è convinto il pubblico ministero Teodoro Catananti che accusa la donna di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e soppressione di cadavere.