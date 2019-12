Palazzolo, rubano un’auto (non assicurata): due fermati

(red.) Gli agenti bresciani della Polizia Locale di Palazzolo ieri pomeriggio, venerdì 6 dicembre, hanno preso due piccioni con una fava. Nel senso che, partiti semplicemente per fermare un’auto priva di assicurazione si sono anche imbattuti in un terzetto che aveva proprio rubato la vettura. E’ successo lungo la strada provinciale 469 che da Palazzolo porta verso Pontoglio e nel momento in cui le telecamere di videosorveglianza hanno pizzicato una Smart non assicurata.

La segnalazione ha raggiunto in tempo reale una pattuglia della municipale che ha inseguito per qualche chilometro la vettura alle prese con un tentativo di fuga. Quando i tre a bordo hanno compreso di essere ormai braccati, hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi. Uno di loro, un magrebino, è riuscito a scappare, mentre un 36enne marocchino e un coetaneo bresciano sono stati bloccati.

Il bresciano, senza documenti, è stato denunciato a piede libero e l’altro, già arrestato in passato, verrà espulso. La loro posizione è stata valutata anche dai carabinieri della compagnia di Chiari informati sul fermo e che questa mattina, sabato 7 dicembre, sarà convalidato. La vettura non assicurata e risultata rubata è stata data all’Aci per tutte le procedure del caso.