Capriolo, anziana cade dalle scale: portata in ospedale

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 6 dicembre, una signora di 85 anni è rimasta vittima di un infortunio domestico nella sua abitazione di Capriolo, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 13,30 quando la residente, che abita in una casa di campagna, è caduta dalle scale forse dopo un malore o una distrazione. E’ stato un parente, che ogni giorno va a farle visita per verificare che tutto vada bene, a notare la donna distesa a terra.

Quindi, ha allertato i soccorsi facendo arrivare un’ambulanza di Adro, i vigili del fuoco da Palazzolo e l’elicottero. Vista l’età avanzata dell’anziana si è reso necessario il trasferimento della donna sul velivolo verso l’ospedale Civile di Brescia e dove le sono stati rilevati numerosi traumi. Il suo quadro sanitario si è poi stabilizzato.