Sabato a Provaglio il villaggio di Babbo Natale

(red.) Nel Villaggio di Babbo Natale ogni sogno diventa realtà a Provaglio d’Iseo. Ecco tutto quello che grandi e piccoli sabato 7 dicembre dalle 10 alle 18 potranno scoprire, come in un viaggio magico dentro la favola del Natale. In Piazza Portici, sarà possibile visitare la CASA DI BABBO NATALE e tutte le meraviglie che ci sono e spedire la letterina per richiedere i regali più desiderati! Saranno gli elfi ad accompagnare i piccoli visitatori nella casetta per prendere dolciumi!

E mentre BABBO NATALE racconta una storia ai bambini la mamma e il papà o i nonni, potranno immortalare con foto e video questo incontro straordinario. Insieme agli gnomi e agli elfi ci saranno anche il pinguino e l’immancabile pupazzo di neve. Non può mancare la palla gigante con la bufera di neve e altre scenografie natalizie.

Con Babbo Natale ci saranno dei figuranti in costume, i suoi aiutanti, che intratterranno i bambini all’esterno della casetta di Babbo Natale. All’interno della casetta ci saranno caramelle e dolciumi; gli gnomi e gli elfi accompagneranno i bambini per prendere un dolciume scegliendo tra tutti quelli a disposizione dei piccini. Alcuni commercianti locali e presenteranno ai partecipanti i loro prodotti e associazioni e gruppi operanti su territorio metteranno in mostra prodotti artigianali realizzati con svariate tecniche di lavorazione, frutto della creatività dei volontari, per raccogliere fondi e fare del bene.