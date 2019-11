Ultras Brescia: cori contro la dea tra Sarnico e Paratico

(red.) Nella serata di venerdì 29 novembre, rende noto un comunicato stampa della Digos, una ottantina di ultras del gruppo “curva nord Brescia” si è recato al confine delle due province tra i comuni di Paratico e Sarnico, intonando cori contro i tifosi atalantini ed esplodendo diversi petardi.

La situazione è stata monitorata costantemente dal personale della Questura di Brescia, che ha fatto si che la provocazione posta in atto dai tifosi bresciani non sfociasse in pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questo episodio, spiegano gli agenti, costituisce un’ulteriore conferma che le misure adottate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, in relazione alla partita tra Brescia e Atalanta, di far accedere allo stadio “Rigamonti” i soli tifosi della squadra bergamasca in possesso della “DEA Card”, sono state idonee e commisurate all’elevato livello di rischio della partita stessa.