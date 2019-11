(red.) Tragica fine per le ricerche condotte dai soccorritori nel ritrovare Pierangelo Facchetti, l’imprenditore agricolo 62enne di Corte Franca, nel bresciano, che da martedì mattina 26 novembre non aveva più dato notizie di sé. L’uomo, in pensione e residente con la moglie nella frazione di Colombaro, le aveva detto che sarebbe andato a fare colazione al bar. Ma poi non era più rientrato e spingendo proprio la consorte a denunciare la scomparsa. Il 62enne si era mosso alla guida della sua auto e la preoccupazione era salita nel momento in cui l’uomo, affetto da problemi di salute, avrebbe dovuto fare ricorso a un trattamento quotidiano a base di medicine.

Tra le zone perlustrate è finita anche la riserva naturale delle Torbiere del Sebino e qui ieri pomeriggio, mercoledì 27, è stata trovata la vettura chiusa. All’interno c’era il cellulare dell’uomo, ma spento. Subito è stata avvertita la sensazione che fosse successo qualcosa di grave e in effetti nei minuti successivi è stato trovato il corpo senza vita di Pierangelo.

La zona è quella di via Cremignane a Iseo, in corrispondenza di uno degli ingressi alla riserva dove si sono mossi i volontari della Protezione civile e anche i vigili del fuoco del Saf. Questi hanno usato un gommone per raggiungere i canneti e ripescare dall’acqua il cadavere del 62enne. Corpo che era stato notato grazie anche all’uso di un drone. A questo punto si procederà con tutti gli accertamenti medico legali sul corpo e la sensazione è che l’uomo possa aver fatto un gesto estremo.