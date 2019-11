Corte Franca, esce di casa e non torna. Si cerca Pierangelo

(red.) Da ieri mattina, martedì 26 novembre, non si hanno più notizie di Pierangelo Facchetti, residente a Corte Franca, nel bresciano. Erano circa le 7,30 quando il 62enne è uscito dall’abitazione dicendo alla moglie che sarebbe andato al bar per fare colazione e per poi rientrare. Ma l’uomo non si è più visto e notato il suo stato di salute, tra depressione e diabete, è montata la preoccupazione tra i familiari.

L’uomo si è mosso a bordo della sua Peugeot 207 station wagon grigia targata DT 737 VV. La famiglia, nel momento in cui non ha più visto rientrare il congiunto, ha subito attivato i carabinieri e mobilitando la macchina delle ricerche.

Attivi anche la Protezione civile, i vigili del fuoco e la Polizia Locale che si muovono nei dintorni della Franciacorta. Proprio qui, prima di essere spento, è stata agganciata l’ultima cella dal telefono del pensionato. Al momento di uscire da casa aveva una giacca e pantaloni grigi e un maglione blu. Chi dovesse vederlo può rivolgersi ai carabinieri.