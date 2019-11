Franciacorta, controlli dei Cc: via una patente e un arrestato

(red.) Nel fine settimana tra sabato 23 e ieri, domenica 24 novembre, i carabinieri della compagnia di Chiari sono stati impegnati in un servizio di controllo nei pressi delle strade più frequentate dai giovani nelle loro destinazioni verso discoteche e locali notturni. I militari hanno quindi voluto verificare il rispetto del Codice della Strada e fermare gli autori di reati predatori. Dieci pattuglie hanno controllato 109 auto e 165 persone, portando a emettere sei sanzioni stradali.

In più, un conducente è stato pizzicato con un livello di alcol nel sangue di 1,5 grammi per litro – il triplo del consentito – incassando il ritiro della patente e una denuncia all’autorità giudiziaria. Infine, un 47enne napoletano accusato di furto e indebito utilizzo di bancomat si è visto notificare un’ordinanza di custodia cautelare ed è stato condotto in carcere a Brescia.