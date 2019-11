Rovato, incendio di notte in un appartamento: nessun ferito

(red.) Nella tarda serata di ieri, venerdì 22 novembre, i carabinieri della stazione locale con i vigili del fuoco e un’ambulanza sono stati chiamati a compiere un intervento in via Lombardia a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. Infatti, dal posto era partita una segnalazione a causa di un incendio divampato in un appartamento al piano terra di un condominio, non lontano dalla stazione ferroviaria.

Gli operatori antincendio sono stati decisivi nel domare le fiamme ed evitare che queste potessero raggiungere altri edifici vicini. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma l’appartamento danneggiato è stato dichiarato inagibile.