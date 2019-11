Legambiente al comune Paratico, “cemento e malagestione”

(red.) La Corte dei Conti ha accertato nuove gravi irregolarità nella gestione contabile e finanziaria del Comune di Paratico. “Criticità”, si legge in una nota di Legambiente Basso Sebino, “da cui traspare la leggerezza con cui si dà luogo alla spesa comunale. Se negli anni passati la gestione delle risorse comunali veniva riequilibrata con i ricchi introiti degli oneri urbanistici, derivanti dalla cementificazione selvaggia (vedi ex piscine, supermercati ecc.), ora c’è il rischio che a pagare per riequlibrare i conti siano i cittadini con nuove tasse comunali. E’ con questo invito, contenuto in conclusione della sentenza del 5 novembre scorso, che si conclude la pesante requisitoria della Corte dei Conti nei confronti del comune di Paratico”.

“Secondo i magistrati contabili”, aggiunge Legambiente, “il disavanzo del bilancio del Comune sarebbe superiore di centinaia di migliaia di euro rispetto a quanto si legge nei documenti. Inoltre i rischi di non incassare crediti difficilmente esigibili non sono stati coperti adeguatamente. Dalla sentenza dei magistrati contabili si evince che, purtroppo, c’è un rapporto stretto tra urbanizzazione selvaggia e gravi carenze gestionali e amministrative dei comuni”.

“Paratico è il comune del lago d’Iseo caratterizzato dalla più alta cementificazione tra i comuni rivieraschi”, conclude Dario Balotta, presidente del circolo ambientalista, “da questo accertamento dei magistrati contabili si evince che, purtroppo, non solo questo comune detiene anche il triste primato per la cementificazione ma si posiziona anche tra i comuni lombardi meno virtuosi sul fronte dei conti pubblici”.