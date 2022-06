Ospitaletto, la “grande fuga” dei dipendenti comunali

Ospitaletto. Cosa sta succedendo al Comune di Ospitaletto (Brescia)? Sono infatti 23 i dipendenti comunali che, dall’inizio dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Battista Sarnico, secondo quanto riferito dall’opposizione in Consiglio comunale, hanno chiesto il trasferimento. Gli ultimi due nella scorsa settimana.

Il gruppo di opposizione OspiLab (Laura Trecani ed Enrico Mandelli), come riferisce Il Giornale di Brescia, ha lanciato l’allarme sui numerosi trasferimenti avvenuti al Municipio, evidenziando anche l’assenza di un segretario comunale stabile (presente solo parzialmente durante la settimana) e alla “fuga” di diversi consiglieri comunali.

Il gruppo di opposizione lamenta anche l’assenza di un vicesegretario e il continuo Turn over dei dipendenti, ascrivibile, secondo OspiLab ad una carenza di organizzazione ai vertici.

La replica del primo cittadino non ha tardato: per Sarnico si tratterebbe di una situazione generalizzata nella pubblica amministrazione, che necessita di una riforma e, anche, legata agli obiettivi del mandato amministrativo, in un paese da quasi 15mila cittadini, che richiedono un impegno oneroso.