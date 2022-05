“A lezione con…”, a Mazzano ultimo incontro con Carla Vanzelli

Mazzano. Domenica 22 maggio, alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Mazzano, si terrà il quarto ed ultimo incontro del ciclo di conferenze “A lezione con…”, organizzate dall’Associazione “Spazi Musicali”. Relatore dell’incontro la restauratrice Carla Valzelli.

Conversazione sul restauro; esperienze di recupero di opere d’arte il titolo dell’incontro. Carla Valzelli, dopo la maturità scientifica, consegue il diploma di Restauratore presso la Scuola di restauro Enaip di Botticino (BS) e successivamente il Diploma di operatore dei beni culturali presso l’Università di Pavia con una tesi sulla storia del restauro. Dopo una prima esperienza in musei e Chiese del territorio bresciano, sviluppa la sua attività in Italia e all’estero. Un pomeriggio dedicato all’arte del restauro.

L’ingresso agli incontri è libero sino ad esaurimento posti, per informazioni o prenotazioni: info@spazimusicali.it. L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti covid.