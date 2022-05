Ospitaletto, momenti di tensione allo sfratto in via Brescia

Ospitaletto. Si sono vissuti momenti di forte tensione ad Ospitaletto, nel bresciano, uno dei comuni della provincia di Brescia dove non è più possibile richiedere la convocazione del Tavolino sfratti, dopo l’entrata in vigore delle

discusse nuove linee guida sulle modalità di esecuzione degli sfratti

decise dalla Prefettura di Brescia nei giorni scorsi.

«Martedì mattina i carabinieri hanno tentato di eseguire uno sfratto in via Brescia ai danni di una coppia che vive col fratello della moglie. Il nucleo, che ora può contare su un lavoro a tempo indeterminato,- spiega l’Associazione Diritti per tutti, intervenuta durante la notifica dell’atto- aveva solo bisogno di una ventina di giorni di rinvio perché il 25 maggio avrà le chiavi di un nuovo alloggio in affitto».

«Sarebbe quindi bastato un po’ di buonsenso e che la Prefettura non autorizzasse il supporto della forza pubblica in attesa del trasferimento» sottolinea Diritti per tutti.

«Il tentativo di eseguire lo sfratto coattivamente da parte dei carabinieri ha invece determinato un parapiglia e momenti di forte tensione con l’inquilino e alcuni attiviste/i dell’Associazione Diritti per tutti presenti sul posto» viene riferito dall’Associazione. La vicenda si è conclusa con la decisione di rinviare lo sfratto per problemi di ordine pubblico a fine giugno.