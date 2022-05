San Zeno, autobetoniera incastrata sotto il ponte ferroviario

San Zeno Naviglio. E’ stata chiusa al traffico veicolare via Monti, a San Zeno Naviglio (Brescia). Il motivo? Un’autobetoniera è rimasta incastrata, nella mattinata di lunedì 16 maggio nel sottopasso ferroviario.

La parte posteriore del mezzo si è fermata contro il manufatto, bloccando l’arteria stradale.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per rimuovere la betoniera e per valutare eventuali conseguenze sulla stabilità del manufatto in cemento.

Sul posto anche la Polizia ferroviaria.