Rezzato. Visita ai Sotterranei segreti della Villa di Cantina Torreggiani a Treponti di Rezzato. Le strutture sono state sistemate dopo mezzo secolo di oblio. Ora il Museo Nazionale di Storia Patria organizza visite guidate tutti i weekend del mese, con degustazioni vini e prodotti del territorio. Il programma rientra nel progetto Bunker Tour, un Movimento Internazionale nato con lo scopo di permettere ai cittadini di visitare i luoghi segreti della storia della seconda Guerra Mondiale, è arrivato anche in Provincia di Brescia.

Nei sotterranei segreti, che oggi vengono aperti, sarà possibili visitare tutti i rifugi antiaerei, sia civili che militari costruiti tra il 1943 e il 1945. Ulteriormente rivisitate tutte le stanze delle Prigioni e del Lager. Il contesto è ricreato in modo ampio al fine di poter riportare il visitatore ai bombardamenti degli ultimi anni del conflitto. Ricostruiti fedelmente anche gli uffici del Comando tedesco delle SS, delle comunicazioni e dei magazzini. A completare l’esperienza immersiva tutti gli oggetti e cartelli sono originali, attraverso i quali è possibile confrontare lo spazio attuale con quello di allora.

“In pochi – sottolinea Michele Torreggiani, factotum del bunker – si aspettano di trovare in un rifugio antiaerei, molta storia, ma anche tanta sofferenza, di chi cercava di proteggere la propria famiglia, sperando di ritrovare la propria casa intatta, alla fine dell’allarme. Da quando abbiamo inaugurato la nuova modalità di visita, sono arrivati visitatori da tutt’Italia, ma anche da Olanda, Germania e Francia, di tutte le fasce d’età. E sono stati proprio i giovani, ancor più degli anziani che hanno vissuto la guerra, ad apprezzare la novità dell’esperienza”.

Alla fine del Bunker Tour verrà offerta una degustazione vini della Cantina Torreggiani. Le visite sono programmate per le ore 16 e 18 di tutti sabato e domenica, con un costo di € 15,00 e gratuità per i bambini fino a 12 anni. Per informazioni 3485821227.