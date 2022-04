Tamponamento in A4 tra Ospitaletto e Brescia

Brescia. Tamponamento intorno alle 10, 30 della mattina di questo venerdì sull’Autotrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Ospitaletto e Brescia sulla corsia in direzione di Venezia.

Per cause sulle quali sta effettuando accertamenti la Polizia Stradale, un’automobile sì è infilata con tutto il cofano nella parte posteriore di un autotreno. Solo ferite non gravi, per fortuna, per l’automobilista, che è stato soccorso e trasportato in ospedale dagli operatori del 118.