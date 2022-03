“… Che occhi grandi che hai”, week end con Elnòs Leggi e Crea

(red.) Proseguono a ELNÒS Shopping gli eventi all’insegna della fantasia e della creatività per i più piccoli in collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale: sabato 2 aprile letture e laboratori saranno i protagonisti di ELNÒS Leggi e Crea, il format dedicato alla fascia d’età dai 4 agli 8 anni, con sessioni di 30 minuti dalle 10 alle 12. L’appuntamento “… Che occhi grandi che hai” condurrà i più piccoli nel mondo delle fiabe rivalutando la figura del lupo: i classici ci hanno sempre messo davanti alla figura del lupo “cattivo”, da quello che non vede l’ora di mangiarsi i 3 porcellini a quello che inganna Cappuccetto Rosso o rapisce i 7 capretti, tuttavia in diversi libri questo stereotipo viene completamente rivisto e il lupo sta – finalmente – dalla parte dei buoni.

Non mancherà al contempo l’appuntamento settimanale per gli appassionati della lettura con il Punto Biblioteca, la nuova casa per i libri che si aggiunge alle 236 biblioteche tra città e provincia nata grazie alla collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana: una porta che dà accesso, ogni sabato dalle 10 alle 12, a svariati milioni di libri, riviste e dvd in prestito, oltre che risorse multimediali accessibili gratuitamente sulla piattaforma Media Library On Line.

Entrambe le iniziative, gratuite per il pubblico di grandi e piccini, si terranno al primo piano, nell’area Pellizzari/IKEA.