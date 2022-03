Colli dei Longobardi in corsa per un bando da 190 mila euro

(red.) Nei giorni scorsi Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori (che si sviluppa nel territorio di Brescia, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castenedolo, Poncarale, Flero, Montirone, Rezzato, Botticino) ha partecipato al bando promosso da Regione Lombardia per accedere ai contributi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. “Un bando”, afferma il presidente Flavio Bonardi, “voluto e concertato con l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi e con la Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia. L’operazione sosterrà, in base a una valutazione e a un punteggio, gli investimenti che la nostra Strada vuole realizzare nel territorio e per il territorio, attraverso il miglioramento della qualità dell’offerta e la gestione dei flussi turistici in termini di ricettività e di accoglienza, favorendo nuovi interventi di reale valorizzazione dei prodotti locali!”.

Nello specifico il bando di Regione Lombardia, prevede un contributo a fondo perduto del 90% sull’intero investimento che nei prossimi mesi la realtà associativa che raggruppa nove amministrazioni comunali, vuole realizzare nel territorio. L’associazione ha presentato due distinti progetti di impatto: il primo riguarda il posizionamento di segnaletica e cartellonistica informativa relativa ai percorsi enogastronomici che valorizzano le produzioni di qualità, per un investimento totale di euro 49.500,00 (di cui a carico di Regione euro 44.550,00).

Il secondo riguarda la realizzazione di siti multimediali, finalizzati a veicolare le informazioni per integrare i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore organizzazione nell’offerta turistica locale attraverso lo sviluppo e l’adozione di innovazioni tecnologiche che supportino l’accoglienza, l’informazione e la conoscenza del territorio attraverso siti web, applicazioni per smartphone e qr-code, per un investimento totale euro 139.800,00 (di cui a carico di Regione euro 125.820,00).

“Se Regione Lombardia”, conclude Bonardi, “finanzierà i due progetti, Colli dei Longobardi avrà la possibilità di realizzare interventi di grande impatto che permetteranno realmente di valorizzare la nostra zona. I progetti, sono ora alla valutazione degli uffici regionali i quali daranno una risposta all’associazione, e alle altre realtà che hanno partecipato, entro il mese di luglio 2022, non resta che incrociare le dita e sperare che le proposte vengano approvate e di conseguenza finanziate”.