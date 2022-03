Rezzato, si rifiuta di pagare la merce: 20enne in manette

(red.) Rapina ed estorsione sono le accuse per le quali è stato arrestato a Rezzato un ragazzo di 20 anni di origine slava ma naturalizzato italiano che aveva prelevato da un negozio di via IV Novembre generi alimentari per poche decine di euro, ma si era rifiutato di pagare aggredendo, secondo l’accusa, il commerciante che lo invitava a lasciar giù la merce oppure a versare il dovuto. Il fatto è successo intorno alle 17,30 del pomeriggio di venerdì 11 marzo.

Il giovane era entrato nell’Asian Minimarket e, senza passare dalla cassa, si era avviato verso l’uscita con la merce. Quando il commerciante di origine bengalese lo ha richiamato, il 20enne gli si sarebbe scagliato contro, prendendolo per il collo, minacciandolo e sottraendogli il telefonino per impedirgli di avvisare le forze di polizia.

La scena però è stata notata dalla dipendente di un’impresa di pulizie che stava lavando i vetri nella sede della banca di fronte al negozio, che ha avvertito la Polizia Locale. Quando gli agenti sono arrivati il 20enne era ancora in zona ed è stato arrestato. Nei guai anche tre ragazzi più giovani, amici del ventenne, che hanno assistito alla scena senza intervenire e sono stati segnalati alla Procura dei minori.

Il negoziante avrebbe raccontato alla Locale che non era la prima volta che subiva quel tipo di prepotenze, ma di non averle mai denunciate per paura di ritorsioni.