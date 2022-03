Rezzato, l’incendio brucia una tettoia e poi si propaga

(red.) Poco prima di mezzogiorno di questa mattina di venerdì i Vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti in via De Gasperi a Rezzato per domare l’incendio sviluppatosi dalla tettoia di una vecchia stalla con fienile, ora deposito di attrezzi e legnaia, poi parzialmente propagatosi a un immobile confinante.

I proprietari, due anziani coniugi di 86 e 83 anni, hanno lanciato l’allarme dopo aver notato il fumo. Sul posto due squadre dotate di autopompa-serbatoio e moduli boschivi, con il supporto di un’autobotte e un’autoscala. Nel primo pomeriggio la bonifica era ancora in corso. Sono intervenuti anche la polizia locale di Rezzato e gli operatori del 118 che hanno soccorso il marito, colto da un leggero malore.