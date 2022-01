Ladri di merendine in trasferta alla “Perlasca” di Rezzato

(red.) Ancora ladri o forse “solo” vandali in una scuola del bresciano. Questa volta, dopo gli istituti scolastici cittadini, ad essere presa di mira è stata la scuola media “Giacomo Perlasca” dell’Istituto Comprensivo di Rezzato.

Ignoti hanno facilmente scassinato l’ingresso dell’edificio, quindi hanno danneggiato i distributori automatici di bibite e snack, forse con l’obbiettivo di svuotare le cassette con le monetine o, forse, solo per il gusto di lasciare una scia di distruzione dietro sè.

L’intervento tempestivo della vigilanza notturna ha evitato che le conseguenze potessero essere peggiori, ma resta comunque ancora da effettuare la conta dei danni.

L’ipotesi è che, dietro al raid notturno possano esserci le stesse persone che hanno realizzato le incursioni alla Francesco Lana di via Zadei, al nido comunale Mondo del Colore di via Panigada e alla Manzoni di via dei Mille, in città.

Al vaglio della polizia le immagini della videosorveglianza.