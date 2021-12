Ospitaletto, le dimissioni del vice sindaco Giorgia Boragini

(red,) “Comunichiamo che, dopo la seduta della Giunta comunale di giovedì 23 dicembre, l’assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità e vice sindaco Giorgia Boragini ha depositato le dimissioni dalle cariche ricoperte presso il comune di Ospitaletto, dimissioni dovute a un cambiamento nella propria condizione professionale”, inizia in questo modo una dichiarazione congiunta del sindaco di Ospitaletto Giovanni Battista Sarnico e di Giorgia Boragini. “Nel riconoscere l’importanza del percorso decennale fatto insieme nell’amministrazione e nell’esprimere stima e gratitudine reciproche, siamo convinti che il Gruppo di Insieme per Ospitaletto saprà continuare, rinnovato, a operare per il conseguimento degli obiettivi prefissati e per la realizzazione dei progetti intrapresi”.

“Ringrazio Giorgia Boragini per l’appassionato lavoro al servizio della comunità”, ha detto il sindaco Giovanni Battista Sarnico, “che ha permesso di realizzare importanti risultati: a solo titolo di esempio, lo sportello di ascolto del centro antiviolenza contro le donne che ha sede per tutto il distretto ad Ospitaletto, il nuovo regolamento edilizio, il regolamento per l’utilizzo dei beni comuni, l’apertura della casa delle associazioni il potenziamento dell’isola ecologica; azioni innovative e di riforma vicino alle persone che si rivolgono al nostro ufficio servizi sociali, nel solco di una profonda cultura amministrativa”.

“Esprimo profonda gratitudine al sindaco per la fiducia accordatami in questi anni”, ha aggiunto Giorgia Boragini, “e per il grandissimo impegno a favore di tutta la comunità di Ospitaletto. Auguro a lui, a tutti gli assessori e consiglieri, al segretario generale, a tutti i dirigenti e dipendenti del comune buon lavoro”.

L’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale del 28 dicembre 2021 è stato integrato con la surroga di Boragini.