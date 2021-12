Roncadelle, minori fermati con droga e tirapugni

(red.) Alla vista degli agenti della polizia Locale hanno tradito nervosismo, inducendo i vigili ad effettuare un controllo dettagliato.

E l’atteggiamento sospetto ha avuto un riscontro positivo per gli agenti che hanno trovato addosso ad uno dei due 17enni 10 grammi di una sostanza tipo hashish e, all’altro, un tirapugni artigianale, potenzialmente molto pericoloso. E’ successo a Roncadelle, nell’hinterland bresciano, nella zona di via Verdi, nel tardo pomeriggio di venerdì.

La sostanza ed il tirapugni sono stati sequestrati: la sostanza verrà analizzata per verificare se possa configurarsi il reato di possesso di stupefacenti, mentre l’altro minore è stato denunciato per detenzione di arma impropria.