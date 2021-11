Fuori strada sulla A4 a Calcinato, grave un automobilista

(red.) Un grave incidente stradale si è verificato giovedì sera intorno alle 23,50 sulla A4 nella corsia in direzione Venezia tra il casello Brescia est e Desenzano nel comune di Calcinato.

Per cause in corso di accertamento un veicolo con a bordo due persone è finito fuori strada sfondando il guard-rail. Gravi le condizioni di uno degli occupanti della vettura, soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Oltre ai vigili del fuoco di Brescia con un’autogru, sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.