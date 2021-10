Via il passaggio a livello: chiusa per sei mesi la sp 67 Rezzato-Castenedolo

(red.) L’amministrazione provinciale di Brescia comunica che dalle 00.00 di mercoledì 20 ottobre 2021, la strada provinciale 67, che collega Rezzato con Castenedolo, verrà chiusa per 6 mesi dal km 3+350 al km 5+050, per consentire la prosecuzione dei lavori di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per la soppressione del passaggio a livello e la realizzazione del sottopasso.