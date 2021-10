Rezzato, grave incidente al Crossdromo: ferito un 18enne

(red.) Grave incidente, nel pomeriggio di domenica 18 ottobre a Rezzato, nel bresciano, sulla pista di Crossdromo Aldo Boccacci di via Paolo VI.

Nel corso di una gara regionale di motocross, la prima aperta al pubblico dopo mesi di restrizioni, si è verificato un sinistro tra due moto che partecipavano alla competizione: ferito in modo serio un 18enne di Bergamo, il quale, in sella ad una Honda 450, dopo avere affrontato una discesa, ha perso il controllo della due ruote, finendo a terra. Appena il tempo di rialzarsi che il ragazzo è stato travolto da un altro concorrente che sopraggiungeva alle spalle e che lo ha centrato in pieno.

La corsa è stata immediatamente sospesa e sul posto sono intervenuti i soccorritori di due ambulanze che prestavano servizio presso il crossdromo.

Il 18enne bergamasco ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia locale di Rezzato.