Castel Mella, Giorgio Guarneri rieletto con 3.839 voti

(red.) Anche Castel Mella ha optato per la continuità confermando il sindaco uscente Giorgio Guarneri con 3.839 voti (77,68%) e assegnando alla sua lista 11 seggi in consiglio comunale.

Donatella Bonetti ha ottenuto 1.004 suffragi, pari al 20,32 % e ottiene cinque seggi.

Per Mauro Galeazzi 99 suffragi (2%) e nessun seggio.

Elettori: 8.557; Votanti: 5.073 (59,28%); Schede nulle: 90; Schede bianche: 41; Schede contestate: 0.