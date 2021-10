Rezzato, ubriaca in microcar investe mamma e neonata

(red.) Ha investito, a bordo della sua microcar una mamma con un passeggino su cui si trovava una bambina di appena un mese.

L’episodio si è verificato attorno alle 18 di venerdì a Rezzato, nel bresciano, in via Perlasca. La donna che era al volante della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo mentre svoltava in via Perlasca, finendo contro la mamma e la neonata che si trovavano a passeggiare sulla banchina. La piccola è stata sbalzata dalla carrozzina, riportando gravi conseguenze. E’ stata trasferita, con la mamma, una ragazza di 29 anni, al Civile di Brescia, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sotto choc la mamma della piccola che non ha riportato conseguenze gravi nell’incidente.

La 50enne che era alla guida della microcar, si è fermata subito dopo l’impatto: inizialmente ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, ma poi lo ha eseguito, risultando positiva. E’ stata denunciata per guida in stato di ebrezza e lesioni stradali. Una posizione che potrebbe aggravarsi a seconda dell’evolversi della condizioni della bimba ricoverata in ospedale.