Travagliato, partorisce in ambulanza davanti all’ufficio postale

(red.) Come spesso accade, il parto è arrivato improvviso e inatteso. Tanto inatteso che la madre non ha fatto nemmeno in tempo a correre in ospedale. Così una ragazza 26enne sabato ha partorito sua figlia all’interno di un’ambulanza della Croce azzurra di Travagliato, sistemata in via Breda nel parcheggio davanti all’ufficio postale, in quel momento chiuso.

Lei stava passeggiando con il suo compagno, quando la bambina ha deciso che era il momento di venire al mondo e non ha voluto aspettare né sentire ragioni.

L’uomo ha lanciato l’allarme al 112 e sul posto si è portata l’ambulanza, che non ha fatto nemmeno in tempo a ripartire, decidendo che conveniva fermarsi e assistere la partoriente. E’ arrivata anche un’automedica e, tutti insieme, hanno dato una mano alla ragazza che ha scodellato una piccola in ottima salute, come la madre.