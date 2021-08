Ospitaletto, grave un uomo investito da un’auto nella notte

(red.) Sarà la Polizia Stradale di Iseo a chiarire la dinamica dell’investimento di un pedone avvenuto sabato notte attorno a 23,30 nel territorio del comune di Ospitaletto.

L’incidente si è verificato lungo la circumvallazione, cioè sulla strada provinciale 11- L’uomo era a piedi e, per cause in corso d’accertamento, è stato travolto dall’auto guidata da una donna.

Sono arrivati i soccorsi che, constatando la gravità delle condizioni del pedone, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia con l’eliambulanza, dove è stato ricoverato in codice rosso.