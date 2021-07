Sabato a Bovezzo “Il silenzio del mare”

E’ in programma il 17 luglio 2021 alle ore 21 presso il Portico Sala delle Colonne, via Veneto 13, Bovezzo (in caso di pioggia nell’auditorium “L. Martinelli” in via Paolo VI), nell’ambito della rassegna “A teatro sotto le stelle” Il silenzio del mare, due racconti per Sarajevo, di e con Filippo Garlanda (attore) e Alessandro Adami (musicista). Lo spettacolo è tratto da La cotogna di Istanbul di Paolo Rumiz e Il silenzio del mare di Vercors. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria chiamando 0302111205/215 o scrivendo a cultura@comune.bovezzo.bs.it