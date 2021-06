Cade durante l’escursione: 51enne di Nuvolera soccorsa con l’elicottero

(red.) Nella mattinata di questa domenica 20 giugno 2021, i tecnici del Soccorso alpino, stazione di Valle Sabbia della V Delegazione Bresciana, sono stati allertati dalla centrale perché una escursionista di 51 anni si era infortunata mentre si trovava in prossimità della località Big Bench, nei pressi del parco degli Alpini, sopra l’abitato di Nuvolera.

I traumi riportati nella caduta dalla donna, residente nella zona, non le consentivano di proseguire e quindi ha chiesto soccorso. La centrale ha mandato sul posto l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e i soccorritori del Cnsas, insieme con i Vigili del fuoco. La 51enne è stata raggiunta, messa in sicurezza e trasportata in ospedale. L’intervento si è concluso un paio di ore dopo.