Mazzano, altri episodi di vandalismo al cantiere dell’alta velocità

(red.) Probabilmente non sono i contrari del progresso e dell’alta velocità, ma semplicemente vandali quelli che nei giorni precedenti a venerdì 4 giugno sono tornati a prendere di mira il cantiere in corso a Mazzano per la realizzazione dei binari ad alta velocità lungo la linea Brescia-Verona. L’ultimo episodio in ordine di tempo, riportato da Bresciaoggi, ha visto finire nel mirino alcune strutture prese di mira a colpi di martello e lancio di sassi. Ma non hanno lasciato alcuna traccia e per questo motivo sarà complicato riuscire a risalire a loro. Il misfatto è stato scoperto dagli operai il giorno successivo nel momento di iniziare una nuova giornata di lavoro. E come detto, già dal giorno in cui si sono posizionati i primi cantieri sono partiti, purtroppo, anche i primi episodi di vandalismo.