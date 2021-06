Castenedolo, cantieri finiti: riaperta la bretella verso la Fascia d’Oro

(red.) Erano circa due anni e mezzo che la bretella alla Fascia d’Oro di Castenedolo, nel bresciano, è rimasta chiusa al traffico nel momento in cui si era scoperto che non era stata collaudata e quindi non c’erano le basi della sicurezza. Ieri, martedì 1 giugno, è stata “inaugurata” la riapertura. Presenti il sindaco di Castenedolo Pierluigi Bianchini, il consigliere provinciale Andrea Ratti, i delegati delle società autostradali e il capo di gabinetto della prefettura di Brescia Stefano Simeone. Proprio dal Broletto era stata lanciata l’iniziativa a trovare un accordo, anche per capire la paternità della gestione della strada e in questo senso sarà la Provincia ad occuparsene. La bretella era stata chiusa lo scorso luglio del 2019 su disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con la messa in sicurezza, la strada ha una sola corsia.