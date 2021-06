Borgosatollo, ubriaco in bicicletta provoca un incidente: denunciato

(red.) Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Desenzano del Garda ha denunciato un 44enne che, alla guida di una bicicletta, ha provocato un incidente stradale con feriti gravi nel comune di Borgosatollo (Bs). Dai rilievi è emerso che il conducente del velocipede circolava impegnando la pista ciclabile con un tasso alcolemico pari a 1,63 g/l ed era andato a urtare un altro ciclista in transito. Entrambi hanno riportato lesioni guaribili in oltre 40 giorni.

L’uso della bicicletta in condizioni di stato alcolemico alterato rientra a pieno titolo nell’applicazione dell’articolo 186 del codice della strada: i ciclisti che girano su strada dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo o in stato di alterazione causato da sostanze stupefacenti sono pericolosi tanto quanto gli automobilisti. Poco importa se le biciclette possono essere meno letali di un’automobile fuori controllo, ricorda la Polizia Stradale: la ridotta potenzialità offensiva delle bici è solo relativa.

Anche se per i velocipedi non è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente, va ricordato che i conducenti minori di anni 18 “pizzicati” con un tasso alcolemico diverso da zero, ma non superiore a 0,5 g/l, potranno conseguire la patente B solo dopo aver compiuto il diciannovesimo anno di età e non prima dei 21 anni se il tasso è superiore a 0,5.